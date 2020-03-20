Более 550 россиян вывезли из Черногории после закрытия границ с Россией

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Два самолета авиакомпании «Победа» вывезли 19 марта из Черногории 382 гражданина России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Черногории Кирилла Киржу.

«Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолет компании «Победа». Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», — рассказал дипломат.

Ранее Черногория закрыла границы с Россией на фоне распространения коронавируса. Компании «Аэрофлот» и дочерняя «Победа» заявили, что не могут забрать своих пассажиров из страны, так как у них нет необходимого разрешения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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