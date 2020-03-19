В Финляндии число заражений коронавирусом увеличилось до 400

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В Финляндии около 400 человек заразились коронавирусом, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения страны.

«Эта цифра основана на лабораторно подтвержденных данных, собранных THL посредством прямой связи с регионами», — говорится в заявлении.

О летальных исходах не сообщалось.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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