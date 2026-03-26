Власти Абу-Даби сообщили о гибели людей при падении обломков сбитой ракеты

Два человека погибли в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби

Не менее двух человек погибли в результате падения обломков сбитой баллистической ракеты в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби, опубликовав заявление на странице в социальной сети X.

«Погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще трое получили ранения», — отмечается в тексте.

Кроме того, в городе были повреждены несколько автомобилей.

На фоне произошедшего власти призвали жителей доверять информации только из официальных источников. Также граждан попросили не распространять непроверенные сведения.

26 марта британское издание The Telegraph написало, что Иран может нанести удар по атомной электростанции (АЭС) «Барака» в ОАЭ. Объект, расположенный в 290 км от Абу-Даби, упомянут в обнародованном Исламской Республикой списке целей. Как отметили журналисты, возможная атака на АЭС будет иметь значительные и долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока. Радиоактивное облако может накрыть населенные пункты и объекты критически важной инфраструктуры сразу в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию и Кувейт.

Ранее СМИ сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия обсуждают возможность прямого участия в конфликте с Ираном.