Агент Украины собирался запустить дроны гранатами по военному аэродрому в Саратовской области

Украинский агент собирался запустить два FPV-дрона с гранатами по военному аэродрому в Саратовской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что преступление планировал совершить 54-летний мужчина.

Как установили правоохранители, он «по заданию куратора изъял из схрона средства поражения: два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества и один ретранслятор.

Так, фигурант должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома и активировать их. После содеянного россиянин собирался покинуть территорию страны.

ФСБ напоминает, что представители Украины часто предпринимают попытки завербовать граждан России через мессенджеры и социальные сети.

Ранее в РФ задержали троих жителей Ингушетии за связь с украинским кол-центром.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
