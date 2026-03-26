Найден личный дневник подростка, напавшего на школу в Челябинске

В дневнике девятиклассника, напавшего на школу в Челябинске, нашли записи о ненависти к людям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, перед нападением подросток находился в туалете, когда педагоги пришли проверить, все ли с ним в порядке, школьник распылил в них перцовый баллончик. После этого он забежал в класс, где выстрелил из ракетницы в девочку, а затем, при попытке скрыться, получил травмы. Девятиклассник госпитализирован, вместе с ним в больницу доставлена раненая им школьница.

Инцидент произошел утром 26 марта, возбуждены уголовные дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одноклассники считают нападавшего спокойным и тихим, он ни с кем не конфликтовал, друзей в классе у него тоже не было.

До этого в ХМАО задержали юношу, планировавшего напасть на школу с топором. Его целью якобы были обидчики, поэтому он подошел к расписанию, чтобы узнать, в каких классах они занимались.

Ранее следком показал кадры работы силовиков после нападения в челябинской школе.