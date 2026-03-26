Российские ученые объяснили расхождения в исследованиях аутизма

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ работ, посвященных тому, как люди с расстройствами аутистического спектра распознают эмоции по движениям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Распознавание эмоций — важный элемент социального взаимодействия. У людей с РАС этот процесс может быть затруднен из-за особенностей сенсорного и когнитивного восприятия. При этом если эмоции по мимике и голосу изучены достаточно подробно, то понимание эмоций по движениям тела — походке, жестам или позе — остается менее исследованной областью.

Ранее данные по этой теме были противоречивыми: одни исследования фиксировали заметные трудности у аутичных людей, другие не находили существенных различий с нормотипичными участниками. Чтобы разобраться в причинах расхождений, ученые проанализировали 16 работ из баз PubMed и ScienceDirect, охватывающих более 1300 детей и взрослых.

Оказалось, что ключевую роль играет не столько сам аутизм, сколько условия эксперимента. Всего исследователи выделили семь типов заданий, однако чаще всего использовались лишь два. В задачах, где участникам нужно было словесно описывать эмоции, аутичные люди стабильно показывали более низкие результаты. В более структурированных заданиях — например, при сравнении или оценке интенсивности эмоций — различия между группами часто исчезали, а иногда аутичные участники даже демонстрировали более точные ответы.

Дополнительный анализ показал, что трудности связаны не с восприятием движения или эмоций по отдельности, а с извлечением эмоционального смысла из движения. При этом набор используемых эмоций в экспериментах оказался слишком ограниченным, что также затрудняет обобщение результатов.

«Мы видим, что трудности проявляются не всегда и не во всех условиях. Это говорит о высокой чувствительности к формату задач. Важно не спрашивать, могут ли аутичные люди распознавать эмоции по движению, а выяснять, при каких условиях возникают различия и почему», — отметила автор работы, младший научный сотрудник Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ Елена Гаврилова.

По итогам анализа исследователи предложили рекомендации для будущих работ. В частности, они считают важным сравнивать разные типы заданий в рамках одного эксперимента, стандартизировать стимулы и шире использовать нейрофизиологические методы. Это позволит перейти от разрозненных результатов к более целостному пониманию того, как люди с РАС воспринимают эмоции и как эти знания можно применять в образовании и клинической практике.

