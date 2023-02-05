26 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 марта в мире отмечают День борьбы с эпилепсией, или Фиолетовый день. В России профессиональный праздник у сотрудников подразделений по борьбе с хищениями на транспорте. А по народному календарю сегодня Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обретает особую целебную силу. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 марта

* Фиолетовый день, или День больных эпилепсией

Эпилепсия — один из самых распространенных неврологических диагнозов, который встречается у людей любого возраста. Она проявляется повторяющимися приступами, вызванными аномальной электрической активностью нейронов в головном мозге. Раньше эпилепсию называли «священной болезнью» или «падучей», считая, что она связана с мистическими силами и злыми духами. В мире, по данным ВОЗ, около 50 миллионов человек страдает этим заболеванием.

День борьбы с эпилепсией учредили в 2008 году по инициативе девятилетней пациентки Кессиди Меган из Канады. Девочка столкнулась с предрассудками и хотела донести до людей простую истину: приступы не делают человека опасным или неполноценным. Наука опровергает мифы о том, что эпилепсия разрушает личность или снижает интеллект. Во многих странах приняты законы, запрещающие дискриминацию пациентов — например, при трудоустройстве или вождении автомобиля. Фиолетовый цвет выбрали символом Дня борьбы с эпилепсией не просто так — по мнению специалистов, он действует успокаивающе на нервную систему.

Интересно Многие выдающиеся исторические личности, писатели, художники и современные знаменитости страдали эпилепсией. Среди них: Юлий Цезарь, Федор Достоевский, Наполеон Бонапарт, Винсент Ван Гог, Альфред Нобель и другие.

* День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ

Транспортные перевозки всегда требовали повышенного внимания к сохранности грузов. Когда-то сотрудники подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ МВД СССР о создании в структуре УВД на транспорте отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ. С тех пор дата считается профессиональным праздником. Сотрудники подразделений борются с хищениями и обеспечивают безопасность логистических цепочек.

* Международный день одиночества

Каждому человеку нужно иногда побыть одному, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от общества. Но часто одиночество становится серьезной проблемой. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что каждый шестой житель планеты страдает от этого чувства, а около 100 человек в час умирают от причин, связанных с одиночеством. При этом у Международного дня одиночества нет негативной окраски — он лишь призывает ненадолго нырнуть в глубины собственного «Я», но не забывать о важности социальных связей.

Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах

День молодежи — Вьетнам. В этот день в 1931 году вьетнамская молодежь впервые официально объединилась в революционную организацию под руководством Коммунистической партии. Эта дата и сегодня остается важной для всех молодежных и профсоюзных объединений страны.

День принца Кухио — США. На Гавайях с 1949 года чтят память наследника гавайского престола, который стал первым представителем островов в конгрессе США. В 1919 году Кухио внес законопроект о предоставлении Гавайям статуса штата, но остров получил его только в 1959 году.

День независимости — Бангладеш. 55 лет назад лидер освободительного движения шейх Муджибур Рахман провозгласил независимость Восточного Пакистана, положив начало девятимесячной кровопролитной войне. В результате конфликта, который унес жизни сотен тысяч людей, на карте мира появилось новое государство — Бангладеш.

Религиозные праздники 26 марта

* Четверток великого канона

В четверг пятой недели Великого поста православная церковь отмечает Четверток великого канона. Миряне часто называют его Мариино стояние. Накануне вечером полностью читается Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской, которая через покаяние превратилась в образец святости. Это одно из самых длинных богослужений в году, призванное укрепить дух верующих на пути к Пасхе.

* Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского

Святитель Никифор жил в VIII–IX веках, в эпоху иконоборчества. За защиту святых икон он был сослан и умер в изгнании. В 847 году его мощи были торжественно перенесены в Константинополь. Святитель Никифор оставил богатое духовное наследие: исторические труды и догматические сочинения, которые до сих пор изучают богословы.

26 марта Православная церковь также чтит память: • мученика Савина Ермопольского;

• мучеников Африкана, Помпия и Терентия;

• мученика Александра Пиднского;

• мученицы Христины Персидской;

• преподобного Анина Халкидонского, пресвитера

и других. Католическая церковь в этот день вспоминает: • мученика Эммануэля;

• святую Фелиситу Падуйскую, монахиню в Падуе;

• мученицу Ларису Готфскую;

• мученицу Маргарет Клитроу

и других.

Народные праздники и приметы 26 марта

* Никифоров день

Наши предки верили, что именно к этой дате медведи окончательно просыпаются от зимней спячки, поэтому в лес не ходили, чтобы не тревожить косолапого хозяина. А вот рыбалка, напротив, сулила богатый улов. Особое внимание уделяли домашним животным: их нельзя было ругать или наказывать — по поверьям, обидчика ждали неудачи.

Главная традиция праздника — посещение бани. Воду в этот день считали целебной: верили, что она избавляет от хворей и очищает душу. Крестьяне топили баню, парились с березовыми вениками и обязательно мылись с особым тщанием, чтобы смыть с себя зимнюю усталость.

* Приметы

Если в Никифоров день прилетели гуси — год будет урожайным.

Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.

Туман предвещает дождливое лето.

Какие исторические события произошли 26 марта

* 1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны «Бой тридцати». 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.

* 1812 год — землетрясение разрушило столицу Венесуэлы Каракас, жертвами стихии стали 20 тыс. человек.

* 1845 год — в США запатентован медицинский пластырь.

* 1903 год — царские войска расстреляли в Златоусте демонстрацию рабочих, которые протестовали против ухудшения условий труда. 69 человек погибли, более 250 были ранены.

* 1934 год — в Великобритании впервые в мировой практике введены экзамены на вождение автомобиля.

* 1941 год — в СССР учреждены Сталинские премии, позже переименованные в государственные.

* 1953 год — американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

* 1953 год — Лаврентий Берия представил в президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежала немедленному освобождению половина людей, находящихся в заключении.

* 2000 год — Владимир Путин впервые избран президентом России.

* 2001 год — представители движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.

* 2003 год — на Марсе найдено замерзшее море.

* 2006 год — день рождения социальной сети «Одноклассники».

Дни рождения и юбилеи 26 марта

* В 1483 году родился Рафаэль Санти по другим данным, 28 марта или 6 апреля — итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».

* В 1849 году родился Арман Пежо — французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.

* В 1874 году родился Роберт Фрост — американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.

* В 1893 году родился Пальмиро Тольятти — генеральный секретарь Коммунистической партии Италии, деятель международного рабочего движения.

* В 1904 году родился Эмилио Фернандес — мексиканский кинорежиссер, актер и сценарист.

* В 1938 году родился Алексей Петренко — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

* В 1951 году родился Алексей Булдаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения

Певица Дайана Росс

* 82 года исполняется Дайане Росс — американской певице и актрисе.

* 80 лет исполняется Владимиру Преснякову-старшему — композитору, аранжировщику, саксофонисту, заслуженному артисту России.

* 80 лет исполняется Людмиле Титовой — заслуженному мастеру спорта по конькобежному спорту, олимпийской чемпионке 1968 года.

* 78 лет исполняется Стивену Тайлеру — американскому певцу, автору песен, музыканту, лид-вокалисту группы Aerosmith.

* 77 лет исполняется Патрику Зюскинду — немецкому писателю и киносценаристу, автору романа «Парфюмер. История одного убийцы».

* 66 лет исполняется Дженнифер Грей — американской актрисе, исполнительнице главной роли в культовом фильме «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.

* 56 лет исполняется Мартину Макдонаху — кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу, постановщику фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

* 54 года исполняется Аркадию Дворковичу — российскому государственному деятелю, экономисту, президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

* 41 год исполняется Кире Найтли — британской актрисе, двукратной номинантке на премию «Оскар».