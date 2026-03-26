Михалков раскрыл, благодаря кому Ефремов обрел «новую жизнь»

Режиссер Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение на сцену актера Михаила Ефремова после освобождения из колонии. Стенограмма речи Михалкова на заседании Совета по культуре опубликована на сайте Кремля.

«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — отметил режиссер.

Михалков также пригласил российского лидера на новый спектакль с Ефремовым.

25 марта состоялось первое появление Михаила Ефремова перед публикой за более чем пять лет. Он вышел на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Артист задействован в спектакле «Без свидетелей» Никиты Михалкова. Его сценической партнершей стала народная артистка России Анна Михалкова.

До этого в театре Михалкова рассказали о повышенном спросе на первые спектакли с Ефремовым: билеты на постановку «Без свидетелей» были выкупленные сразу же, как поступили в продажу. В учреждении считают, что на ажиотаж также повлияло то, что режиссером-постановщиком стал Никита Михалков.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в Москве в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ранее продюсер раскрыл, сколько Михаилу Ефремову заплатят за съемки в первом после УДО сериале.

 
