Стало известно, когда депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США

Посольство США в РФ: депутаты ГД встретятся с представителями Конгресса 26 марта

Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США состоится 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства США в Москве.

«26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы. На 27 марта намечена встреча с делегацией федерального правительства, которая состоится в Институте мира [президента США] Дональда Трампа», — поделился собеседник агентства.

Накануне самолет Ил-96 с делегацией депутатов Госдумы совершил посадку в Нью-Йорке.

24 марта газета «Ведомости» сообщала, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Ранее в конгрессе США заявили о приглашении в Вашингтон российских депутатов.