Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, когда депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США

Посольство США в РФ: депутаты ГД встретятся с представителями Конгресса 26 марта
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США состоится 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства США в Москве.

«26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы. На 27 марта намечена встреча с делегацией федерального правительства, которая состоится в Институте мира [президента США] Дональда Трампа», — поделился собеседник агентства.

Накануне самолет Ил-96 с делегацией депутатов Госдумы совершил посадку в Нью-Йорке.

24 марта газета «Ведомости» сообщала, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Ранее в конгрессе США заявили о приглашении в Вашингтон российских депутатов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!