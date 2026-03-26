«Переговоры с самим собой». Тегеран смеется над Трампом, Вашингтон обещает «обрушить ад»

В Белом доме пригрозили устроить ад для Ирана, если он откажется от сделки

США готовы нанести по Ирану удары «сильнее, чем когда-либо прежде», если Тегеран продолжит боевые действия и откажется от сделки, заявили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Дональд Трамп «не блефует» и намерен «обрушить настоящий ад» в случае дальнейшей эскалации. В Вашингтоне подчеркивают, что дальнейшее насилие будет связано с позицией Ирана. Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Угрозы из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары, которые превзойдут все предыдущие, если иранская сторона откажется от сделки. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в Белом доме рассматривают силовой сценарий как реальный вариант развития событий.

«Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад»,

— сказала она.

По словам Левитт, Трамп «готов слушать» и ведет конструктивные обсуждения, из-за чего ранее планировавшиеся удары по энергетической инфраструктуре Ирана были отложены .

Тегеран поднял ставки

Незадолго до этого телерадиокомпания IRIB сообщила, что в случае начала сухопутной операции США Тегеран готов пойти на резкое расширение конфликта.

«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион», — следует из сообщения.

Параллельно Совет по обороне Ирана заявил о намерении полностью заминировать Персидский залив, если будет предпринята любая попытка посягательства на иранское побережье или острова.

Еще один возможный сценарий описало агентство Tasnim. Как рассказал источник издания, в случае высадки американских сухопутных войск на территории Ирана Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Источник также предупредил: если США попытаются действовать на суше, на иранских островах или с помощью военно-морских сил, Иран откроет для противника «другие фронты в качестве сюрприза», чтобы резко повысить цену такого вмешательства.

«Баб-эль-Мандебский пролив является одним из самых стратегически важных проливов в мире, и Иран обладает волей и возможностью создать для него вполне реальную угрозу.

Поэтому, если американцы хотят придумать какой-то выход из ситуации с Ормузским проливом с помощью глупых действий, они должны быть осторожны, чтобы не добавить еще один пролив к своим проблемам и трудностям»,

— подчеркнул собеседник агентства.

Баб-эль-Мандебский пролив имеет особое значение для мировой торговли: через него проходит один из ключевых маршрутов между Европой и странами Восточной и Южной Азии.

Что говорит Трамп

На фоне жестких заявлений со стороны Тегерана Дональд Трамп дал понять, что рассчитывает на заключение соглашения. Во время брифинга в Овальном кабинете президент США заявил, что Иран якобы уже согласился отказаться от разработки ядерного оружия, а Вашингтон ведет переговоры о будущей сделке.

«Они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились», — заявил Трамп.

По его словам, США уже находятся в контакте с иранской стороной. Трамп также добавил, что «уже выиграл эту войну», и упомянул некий «ценный подарок» от Тегерана, связанный с нефтью и газом . Со стороны Вашингтона в переговорах, как утверждает президент США, участвуют его зять Джаред Кушнер, спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Имена представителей Ирана он при этом раскрывать не стал, сказав лишь, что это «те, кто хочет заключить сделку».

В Тегеране отвергли слова о переговорах

Глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати заявил, что слова президента США не соответствуют действительности.

«Враг не смог ничего достичь, не смог дать ответов мировому общественному мнению. Трамп лжет. Начал войну в разгар переговорного процесса, в этот раз у него это не получится», — сказал он.

Еще резче на слова американского лидера отреагировали военные. Как сообщает Sky News, представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» подполковник Ибрагим Зольфагари высмеял заявления Трампа об успешных переговорах и назвал их признаком провала Вашингтона.

«Стратегическая мощь, о которой вы говорили, превратилась в стратегическую неудачу. Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — заявил Зольфагари.

Он также иронично отозвался о словах Трампа о мирных контактах, задавшись вопросом, не дошли ли внутренние противоречия в Вашингтоне до того, что президент США «ведет переговоры сам с собой».