Глава МИД Украины рассказал о «разрыве последних связей» с СНГ

Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина разрывает последние связи с «так называемым» СНГ, чтобы привести нормативно-правовую базу в соответствие с реалиями военных действий и новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом написал министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое твердое убеждение: договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Для этого нужно разорвать последние юридические нити, которые когда-то связывали нас с РФ, Беларусью, так называемым СНГ, — написал Сибига.

Он рассказал, что Киев уже прекратил действие 25 договоров, денонсировал еще три и вышел из 88 международных соглашений. Из них пять касаются взаимодействия с Россией, 23 – с Белоруссией, и 87 – с СНГ в целом.

10 февраля издание Politico сообщило, что в ЕС разработали пять шагов, которые позволят принять Украину в союз в 2027 году. Однако еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году присоединения Украины к ЕС не случится из-за существующих в союзе правил.

Также в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею об ускоренном вступлении Украины в объединение. 9 марта Politico сообщило, что в ЕС намерены завершить переговоры по вступлению Украины в ЕС к концу 2027 года.

Ранее в Белоруссии заявили, что Запад вынуждает Молдавию и Украину выйти из СНГ.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
