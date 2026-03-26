Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Перу построили самый узкий дом в мире шириной 63 сантиметра
В Перу построили самый узкий дом в мире, пишет Oddity Central.

В Перу появился один из самых необычных жилых объектов — дом шириной всего 63 сантиметра. Здание расположено в городе Аукальяма и уже привлекает внимание туристов и местных жителей.

Автор проекта — местный житель Фабио Морено. По его словам, идея дома — показать, что комфорт и счастье не зависят от площади жилья, а от того, как используется доступное пространство.

Несмотря на экстремально узкую форму, внутри удалось разместить почти все, что есть в обычной квартире: кухню, ванную, спальню, рабочее место, столовую и даже прачечную. Два уровня соединены лестницами, а яркий внешний вид делает дом заметной точкой на фоне городской застройки.

Здание находится прямо напротив центральной площади, и его может посетить любой желающий. Однако из-за ширины внутрь одновременно могут заходить только по одному человеку.

Фабио Морено уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, рассчитывая получить официальный статус самого узкого дома в мире. Сейчас заявка проходит проверку, которая включает точные измерения и техническую экспертизу.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!