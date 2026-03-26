В Перу построили самый узкий дом в мире, пишет Oddity Central.

В Перу появился один из самых необычных жилых объектов — дом шириной всего 63 сантиметра. Здание расположено в городе Аукальяма и уже привлекает внимание туристов и местных жителей.

Автор проекта — местный житель Фабио Морено. По его словам, идея дома — показать, что комфорт и счастье не зависят от площади жилья, а от того, как используется доступное пространство.

Несмотря на экстремально узкую форму, внутри удалось разместить почти все, что есть в обычной квартире: кухню, ванную, спальню, рабочее место, столовую и даже прачечную. Два уровня соединены лестницами, а яркий внешний вид делает дом заметной точкой на фоне городской застройки.

Здание находится прямо напротив центральной площади, и его может посетить любой желающий. Однако из-за ширины внутрь одновременно могут заходить только по одному человеку.

Фабио Морено уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, рассчитывая получить официальный статус самого узкого дома в мире. Сейчас заявка проходит проверку, которая включает точные измерения и техническую экспертизу.

