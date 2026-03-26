Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Китае прокомментировали удары по АЭС «Бушер»

Ван И предупредил о последствиях в результате ударов по АЭС на Ближнем Востоке
Григорий Сысоев/РИА Новости

Конфликт на Ближнем Востоке расширится, если целью ударов станут ядерные объекты, это будет иметь тяжкие последствия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Пекине, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул необходимость предотвратить эскалацию конфликта и его влияние на мир во всем мире и региональную стабильность.

17 марта глава госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» нанесли удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

Также вечером 24 марта сообщалось, что Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что никто из персонала не пострадал в ходе новой атаки на АЭС «Бушер».

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
