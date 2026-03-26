В Китае прокомментировали удары по АЭС «Бушер»

Конфликт на Ближнем Востоке расширится, если целью ударов станут ядерные объекты, это будет иметь тяжкие последствия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Пекине, передает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул необходимость предотвратить эскалацию конфликта и его влияние на мир во всем мире и региональную стабильность.
17 марта глава госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» нанесли удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.
Также вечером 24 марта сообщалось, что Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что никто из персонала не пострадал в ходе новой атаки на АЭС «Бушер».