«Пока держусь»: Александр Збруев раскрыл, как сохраняет энергию в 87 лет

Актер Збруев раскрыл, что поддерживает физическую форму благодаря зарядке
Народный артист РСФСР Александр Збруев раскрыл на премьере спектакля «А. Збруев…», приуроченной к его 88-летию, что поддерживает физическую форму и сохраняет энергию благодаря регулярной зарядке. Слова актера передал «Пятый канал».

Збруев поделился, что делает зарядку каждый день. Благодаря физическим упражнениям артист сохраняет ощущение тонуса, а также продолжает «чувствовать тело» и мышцы. По мнению знаменитости, такая практика нужна каждому человеку вне зависимости от его возраста.

Актер добавил, что значимую роль в сохранении активности играет генетика: некоторые люди теряют тонус уже к 40 годам, а другим удается оставаться энергичными на протяжении долгого времени.

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — отметил артист.

В феврале 2024 года Александра Збруева наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность». Кинозрителю актер известен по ролям в кинокартинах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна» и других.

Ранее Александр Збруев рассказал, как провел детство в исправительным лагере.

 
