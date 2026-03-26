Ученые объяснили, почему вино снижает риск болезней сердца у некоторых людей

ACC: любители вина в целом чаще ведут более здоровый образ жизни
Пиво и крепкие алкогольные напитки могут сильнее повышать риск преждевременной смерти, а употребление вина связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало крупное исследование с участием сотен тысяч человек. Результаты работы представлены на научной сессии Американского колледжа кардиологии — ACC.26.

Ученые проанализировали данные почти 341 тысячи участников проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем более 13 лет. Исследователи сравнили уровень потребления разных видов алкоголя — пива, сидра, крепких напитков и вина — и сопоставили его с риском общей смертности и причинами смерти.

Анализ показал, что даже относительно небольшое потребление пива, сидра и крепкого алкоголя было связано с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 9%. При высоком уровне потребления общий риск преждевременной смерти увеличивался на 24%, а риск летального исхода от рака — на 36%.

В то же время умеренное потребление вина оказалось связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — примерно на 21% по сравнению с теми, кто не пил его вовсе или пил крайне редко.

Авторы исследования отмечают, что такие различия могут объясняться не только химическим составом напитков, но и особенностями образа жизни людей, предпочитающих разные виды алкоголя. Например, любители вина чаще придерживаются более здорового рациона. Также люди из этого группы имеют другие благотворные социальные и поведенческие привычки — например, поддерживают высокий уровень повседневной физической активности.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи. Тем не менее они указывают на то, что при оценке влияния алкоголя на здоровье важно учитывать не только его количество, но и тип напитка.

Ранее ученый развеял миф о пользе вина при умеренном употреблении.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
