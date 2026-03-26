Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа причина прошлогоднего крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

МАК: пилот разбившегося в Дагестане вертолета Ка-226 не умел им управлять
МЧС России

Пилот вертолета Ка-226, потерпевшего крушение в Дагестане осенью 2025 года, не имел навыков управления им. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна. — «Газета.Ru») полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — утверждается в документе.

Из него следует, что 41-летний пилот по образованию был инженером военных самолетов. Он имел только сертификат коммерческого пилота легких самолетов.

Более того, мужчина должен был перед вылетом пройти медицинский осмотр, но не сделал этого. Также пилот не выполнил «контрольного висения» после взлета и заходил на посадку с превышением скорости.

Ка-226 потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана в ноябре прошлого года. В результате происшествия четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!