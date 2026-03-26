Названа причина прошлогоднего крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

МАК: пилот разбившегося в Дагестане вертолета Ка-226 не умел им управлять

Пилот вертолета Ка-226, потерпевшего крушение в Дагестане осенью 2025 года, не имел навыков управления им. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна. — «Газета.Ru») полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — утверждается в документе.

Из него следует, что 41-летний пилот по образованию был инженером военных самолетов. Он имел только сертификат коммерческого пилота легких самолетов.

Более того, мужчина должен был перед вылетом пройти медицинский осмотр, но не сделал этого. Также пилот не выполнил «контрольного висения» после взлета и заходил на посадку с превышением скорости.

Ка-226 потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана в ноябре прошлого года. В результате происшествия четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы. Еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.

