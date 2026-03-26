Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский рассказал о просьбе США к Украине

MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой о помощи в защите военных баз на Ближнем Востоке от ударов Ирана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

«К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт», — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что с некоторыми странами Киев «уже работает», и экспертные команды находятся «на месте» и делятся «бесценным опытом». Кроме того, сейчас идут переговоры о поставках «некоторых вещей», которые есть у Украины, подчеркнул политик.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь американской армии в операции против Ирана. Он также говорил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем он также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

Ранее Зеленский назвал условие предоставления гарантий безопасности от США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
