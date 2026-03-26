Зеленский рассказал о просьбе США к Украине

Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой о помощи в защите военных баз на Ближнем Востоке от ударов Ирана. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

«К нам обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт», — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что с некоторыми странами Киев «уже работает», и экспертные команды находятся «на месте» и делятся «бесценным опытом». Кроме того, сейчас идут переговоры о поставках «некоторых вещей», которые есть у Украины, подчеркнул политик.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь американской армии в операции против Ирана. Он также говорил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем он также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

