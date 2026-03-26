Назван неожиданный фактор ускоренного биологического старения

NatCom: сытые пингвины живут дольше, но стареют быстрее, как люди

Пингвины, живущие в условиях изобилия и низкой физической активности, стареют быстрее своих диких сородичей — хотя в целом могут жить дольше. К такому выводу пришла международная исследовательская группа под руководством ученых из Гамбургского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи решили изучить последствия малоподвижного образа жизни — фактора, который трудно анализировать на людях из-за влияния множества социальных и экономических условий. В качестве модели ученые выбрали королевского пингвина — вид с довольно большой продолжительностью жизни, достигающей 20-40 лет.

В исследовании сравнили 34 диких пингвина с островов Крозе в Индийском океане и 30 особей, живущих в зоопарках — в том числе в Цюрихском зоопарке и Loro Parque. Отмечается, что в неволе птицы получают постоянное питание, почти не сталкиваются с хищниками и двигаются значительно меньше, чем в дикой природе.

Чтобы оценить возраст организма, ученые использовали так называемые эпигенетические часы — метод анализа химических меток на ДНК, которые меняются с течением жизни и позволяют определить биологический возраст.

Результаты показали заметную разницу. Например, 15-летний пингвин, живущий в зоопарке, по биологическим показателям соответствовал примерно 20-летнему дикому пингвину. Это означает, что процессы старения у «сытых» и менее активных птиц протекали быстрее.

При этом общая продолжительность жизни у пингвинов в зоопарках может быть выше. Отсутствие хищников, экстремальной погоды и доступ к ветеринарной помощи позволяли им доживать до более старшего возраста.

По мнению авторов работы, такая ситуация напоминает современные человеческие общества: комфортные условия и развитая медицина увеличивают продолжительность жизни, но это не всегда означает более медленное биологическое старение.

В дальнейшем ученые планируют изучить, какие условия помогают пингвинам не только жить дольше, но и дольше сохранять здоровье. Среди возможных факторов — более умеренное питание и повышение физической активности.

