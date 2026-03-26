В Казахстане Changan CS75 Plus продают дешевле на 48%

В Казахстане Changan CS75 Plus стоит на 2 млн рублей дешевле, чем в России

Changan CS75 Plus в Казахстане стоит на 2 миллиона рублей дешевле, чем в России. Как выяснил журнал Motor, изучив прайс-листы автопроизводителей, казахстанские покупатели приобретают китайские автомобили Changan значительно выгоднее россиян.

«В Казахстане новый Changan CS75 Plus можно купить за 12,9 млн тенге, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей. Столько дилеры Казахстана просят за полноприводный вариант кроссовера с 235-сильным 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в комплектации Luxe. Автомобиль 2025 года выпуска, без учета скидок», – говорится в публикации.

В России Changan CS75 Plus в аналогичной версии «Люкс» оценивается в 4,2 млн рублей. В официальном прайс-листе указано, что это максимальная рекомендованная цена перепродажи в рублях для автомобилей 2025 года выпуска. Таким образом, разница между странами ЕАЭС составляет 2 млн рублей, или 48%.

Топ-версия Changan CS75 Plus в Казахстане (комплектация Tech) стоит 13,5 млн тенге — около 2,3 млн рублей. В России аналогичное исполнение «Техно» оценивается в 4,3 млн рублей. Разница снова превышает 2 млн рублей (48%). В целом, цены на кроссовер в союзной республике начинаются от 11,1 млн тенге (примерно 1,9 млн рублей).

