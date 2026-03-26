В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д'Артаньяна

В нидерландском Маастрихте археологи обнаружили скелет, который может принадлежать одному из самых известных персонажей европейской истории — мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмор , более известному как д'Артаньян. Об этом сообщает Arkeonews.

Останки нашли в церкви Вольдер после того, как священнослужители заметили проседание пола. Во время ремонтных работ рабочие вскрыли участок под алтарем и обнаружили человеческий скелет. О находке сообщили археологу Виму Дейкману, который почти три десятилетия изучал историю знаменитого мушкетера.

По словам исследователя, ряд деталей может указывать на то, что останки принадлежат именно д'Артаньяну. Скелет был похоронен под алтарем на освященной земле — именно там, где, по историческим источникам, могли похоронить офицера королевских мушкетеров, погибшего в Осада Маастрихта 1673 года.

Археологи также обнаружили рядом с телом монету второй половины XVII века, связанную с периодом правления французского короля Людовика XIV. Кроме того, в области груди скелета нашли пулю — исторические хроники сообщают, что д'Артаньян погиб именно от огнестрельного ранения во время штурма города.

Несмотря на совпадения, ученые пока не делают окончательных выводов. Для подтверждения личности проводится генетическая экспертиза: ДНК останков сравнивают с образцами, предоставленными предполагаемыми потомками мушкетера по мужской линии.

Анализы проходят в лабораториях Мюнхена в рамках международного научного проекта. По словам Дейкмана, результаты могут стать известны в ближайшие недели. Если совпадение подтвердится, находка станет одним из самых громких археологических открытий последних лет, связанных с историей Франции и Европы.

Ранее археологи обнаружили зуб тираннозавра в черепе другого динозавра.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
