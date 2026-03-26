Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного в Черном море танкера

Stringer/Reuters

Ситуация после атаки на нефтяной танкер Altura в Черном море не вызывает опасений, негативных последствий нет. Об этом сообщили ТАСС в Командовании береговой охраны Турции.

В ведомстве рассказали, что с экипажем танкера также нет никаких проблем. На вопрос о том, где находится экипаж, собеседник агентства ответил, что члены команды пока не запрашивали эвакуацию.

Утром 26 марта стало известно, что в Черном море беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA со 140 тысячами тонн нефти.

По данным телеканал NTV, после удара по танкеру произошел мощный взрыв.

Это не первая атака на танкеры в Черном море за последние месяцы. 14 марта там был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!