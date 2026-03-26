В Турции рассказали о состоянии экипажа атакованного в Черном море танкера

ТАСС: негативных последствий после ударов по танкеру Altura в Черном море нет

Ситуация после атаки на нефтяной танкер Altura в Черном море не вызывает опасений, негативных последствий нет. Об этом сообщили ТАСС в Командовании береговой охраны Турции.

В ведомстве рассказали, что с экипажем танкера также нет никаких проблем. На вопрос о том, где находится экипаж, собеседник агентства ответил, что члены команды пока не запрашивали эвакуацию.

Утром 26 марта стало известно, что в Черном море беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA со 140 тысячами тонн нефти.

По данным телеканал NTV, после удара по танкеру произошел мощный взрыв.

Это не первая атака на танкеры в Черном море за последние месяцы. 14 марта там был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

