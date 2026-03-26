«Острые козырьки: Бессмертный» — каким получился финал гангстерского сериала с Киллианом Мерфи?

Как сформулировал Дэн Хармон в великом ситкоме «Сообщество», идеальный жизненный цикл всякого хорошего сериала — шесть сезонов и фильм. Правда, само «Сообщество» уже больше десяти лет висит на предпоследнем пункте этой формулы (полный метр никак не начнут снимать из-за несовпадения графиков звезд после голливудских забастовок), так что пока подтверждать ее эффективность приходится другим. Например, «Острым козырькам» Стивена Найта — образцовой гангстерской драме о лихой банде, что орудовала в британском Бирмингеме на рубеже XIX–XX веков.

Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный» (2026) Netflix

В палате телевизионных мер и весов по Хармону сериал прописался с помощью ленты «Бессмертный». Она продолжает и завершает историю сурового лидера «Козырьков» Томаса Шелби (Киллиан Мерфи), которая началась вскоре после возвращения героя из страшных окопов Первой мировой, так и не оставивших его израненное сознание. Завершается эта история, в соответствии с изначальным планом Найта, под зловещий аккомпанемент уже следующей мировой войны. На дворе конец 1940 года. Люфтваффе поливает Великобританию «Блицем», параллельно Германия печатает — руками евреев в концлагерях — поддельные £350 млн, чтобы обрушить экономику врага. За реализацию плана по эту сторону Ла-Манша отвечает коллаборационист Джон Беккетт (Тим Рот), который заключает сделку с новым главой «Острых козырьков» Дюком (Барри Кеоган) — старшим сыном Томаса, крайне амбициозным и беспринципным юношей. Банда должна будет ввести фальшивые купюры в оборот, а сам Дюк — еще и устранить тех, на кого укажет Беккетт.

Тем временем постаревший Томми Шелби, годами пытавшийся развалить фашистское движение в Англии изнутри, давно спрятался от мира в стенах ветхого особняка, где проводит дни за написанием мемуаров (они-то и носят название «Бессмертный», доставшееся фильму). Компанию бывшему бандиту и парламентарию (есть ли разница?) составляют верный помощник Джонни Догс (Пэки Ли) и многочисленные призраки близких: теперь это не только жена Грейс и дочь Руби, но и старший брат Артур — пару лет назад он погиб при загадочных обстоятельствах, вроде бы покончив с собой. Ни судьба первенца, ни бесчинства обновленных «Козырьков», ни проблемы сограждан (их интересы в парламенте вместо него теперь представляет младшая сестра Ада в исполнении Софи Рандл) Томаса, кажется, не интересуют. Равно как и очередная война — даже несмотря на то, что у войн есть неприятное свойство приходить в каждый дом. Все меняется с появлением таинственной гостьи, цыганской королевы Кауло Чирикло (Ребекка Фергюсон) — сестры-близнеца Зельды, покойной матушки распоясавшегося Дюка. Она все же уговаривает Шелби прервать затворничество и вернуться в строй ради одного последнего дела — обещая, что в конечном счете он обретет искомый покой.

До тех пор, однако, ему (и нам) предстоит освоить внушительные дозы адреналина и тестостерона. «Бессмертный» уже в прологе напоминает, из-за чего все давным-давно подсели на сериал Найта, который за девять лет в эфире безнадежно влюбил в себя несколько поколений обитателей соцсетей и стал жутко стильным (а еще невероятно меметичным) мостиком между тамблер-эрой и эпохой тиктока. И, не побоимся этого слова, глобальным феноменом (если тень сериала можно встретить даже на этикетке бутылки виски, озаряющей кассу одного популярного магазина, думается, таких громких терминов можно не избегать). Полнометражные «Козырьки» сходу снабжают зрителя причитающейся дозой эталонной гипермаскулинности, которую для пущего эффекта, как водится, сопровождает грязнейший гаражный рок. (В этот раз фронтменом саундтрека был избран лидер выдающихся ирландских постпанков Fontaines D.C. Гриан Чаттен, он записал для картины несколько оригинальных песен, в том числе впечатляющий кавер на Angel группы Massive Attack. Но настоящая здешняя бомба, конечно, подписана другим именем: новую версию своей Red Right Hand, которая лейтмотивом тянется через все шесть сезонов «Острых козырьков», специально для «Бессмертного» подготовил лично Ник Кейв.)

Впрочем, по-настоящему сильное впечатление «Бессмертный» производит, когда отступает от сложившихся традиций. Режиссером и оператором фильма стали Том Харпер и Джордж Стил, до этого работавшие над первым сезоном «Козырьков» (Стил снял его целиком, Харпер поставил вторую половину), — то есть люди, во многом задавшие узнаваемый пижонско-пацанский стилек всего сериала. Здесь же они, вооружившись 35-мм пленкой, почти весь первый акт отводят на неспешную меланхоличную готику про особняк с призраками, скрытый среди туманов и болот, что внезапно начинает роднить картину с потрясающими «Призраками в Венеции» Кеннета Браны. «Козырьки» всегда были блестяще сняты, но при всей своей кинематографичности они никогда не казались стесненными рамками телеэкрана, а вот «Бессмертный» прямо-таки просится в пространство кинозала. Здесь в игру парадоксальным образом вступают российские пираты, устроившие ленте, в отличие от Netflix, полноценный прокат (дают они, правда, богохульский дубляж, так что нет добра без худа). Как бы то ни было, все это делает «Бессмертного» не банальным расширенным финалом популярного сериала, искусственно выплюнутым на большие экраны в привычном виде, а достаточно самостоятельным произведением — пускай его и невозможно рекомендовать к просмотру тем, кто не знаком с содержанием предыдущих серий.

Если верить Полу Андерсону, игравшему в сериале Артура Шелби (в фильме актер не появляется, связано ли это с его пагубными привычками и проблемами с законом, неизвестно), изначально Найт планировал завершить шоу кадрами Бирмингема, над которым звучит сирена, оповещающая о начале войны с Германией, куда отправляются дети героев. Но «Козырьки» в какой-то момент явно начали реагировать на глобальный ультраправый разворот (череду колоритных бандитов в должности главных злодеев в последних сезонах сменил Освальд Мосли, основатель Британского союза фашистов), и это, судя по всему, повлияло и на финал. Который в итоге принял вид программного текста о долге старшего поколения уберечь младшее от соблазнительной радикализации в худшую из сторон (а чарам Тима Рота действительно крайне сложно противостоять, — он, если позволите, ультрамегасупердуперхарош).

Привело ли исполнение этого долга к каким-то значительным последствиям, должно выясниться в каком-то обозримом будущем. Поскольку мы живем не только в мире побеждающего фашизма, но и при позднем капитализме, где по-настоящему заканчиваются только природные ресурсы и здравый смысл, Найт уже вовсю работает над сериалом-продолжением «Острых козырьков» — про новое поколение гангстеров с хитрыми кепочками, теперь в Бирмингеме 50-х. Еще шесть сезонов и еще один фильм? В принципе, не самый худший вариант.

Название: «Острые козырьки: Бессмертный» (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Дата премьеры: 2 марта 2026 года (Бирмингем, Великобритания)

Дата выхода: 20 марта 2026 года

Дата выхода в России: 23 марта 2026 года

Где смотреть: в кино, на Netflix

Продолжительность: 112 минут

Режиссер: Том Харпер

В ролях: Киллиан Мерфи, Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пэки Ли