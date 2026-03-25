«Получил 100 миллионов»: покойного экс-губернатора Старовойта обвинили в получении взяток

Экс-губернатор Курской области Смирнов заявил, что Старовойт получал «откаты»

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что его предшественник Роман Старовойт получал «откаты» при строительстве оборонных сооружений, речь идет о десятках миллионов рублей. Показания прозвучали на фоне расследования дела о хищениях и взятках в регионе, где ранее сам Смирнов оказался под арестом. В деле фигурируют и другие бывшие чиновники. Какие обвинения звучат и как они связаны между собой — в материале «Газеты.Ru».

Что рассказал Смирнов в суде

В Ленинском районном суде Курска во время разбирательства по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений допросили бывшего губернатора региона Алексея Смирнова. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, он выступил в рамках процесса, где фигурантом проходит бывший замгубернатора Алексей Дедов.

Во время допроса Смирнов рассказал, что давно знает ключевых участников этой истории. По его словам, с Дедовым и Лукиным он познакомился в начале 2000-х, а с Шубиным — еще в конце 90-х. Затем, отвечая на вопросы в суде,

бывший губернатор заявил, что за контракты на строительство фортификационных сооружений и других объектов получал деньги «в качестве благодарностей»: от Шубина, как утверждается, в общей сложности более 12 млн рублей, от Васильева — около 9 млн рублей.

Кроме того, Смирнов подтвердил и свои прежние показания, данные на следствии. Он также заявил, что ему было известно о якобы полученных экс-губернатором и бывшим главой Минтранса России Романом Старовойтом «в качестве «откатов» десятках миллионов рублей.

В мае 2022 года Курской области поручили координировать восстановительные работы в Мангушском районе и Мариуполе, тогдашний губернатор Роман Старовойт возглавил оперативный штаб. В его задачи входил, в том числе, подбор подрядчиков для проектов в ДНР и на приграничных территориях.

Как следует из показаний Алексея Смирнова, именно глава региона дал указание заключать контракты с компаниями, готовыми платить откаты. По его словам, полученные суммы распределялись по схеме: половина предназначалась губернатору, остальная часть — участникам, «задействованным в криминальной схеме».

Смирнов оценил общий объем средств, которые мог получить Роман Старовойт, примерно в 100 млн рублей. При этом, по его подсчетам, ему самому и Алексею Дедову досталось около 30 млн рублей, уточнил «Коммерсантъ».

Следующее заседание по делу назначили на 26 марта на 14:30.

В чем суть дела

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года, сменив Романа Старовойта, который перешел в федеральное правительство на пост министра транспорта. До этого Смирнов был его первым заместителем и председателем областного правительства.

5 декабря 2024 года Смирнов подал в отставку. В тот же день пост покинул и его заместитель Алексей Дедов, курировавший ЖКХ, тарифы, транспорт, дороги и строительство.

15 апреля 2025 года Смирнова задержали в Москве по делу о взятках, тогда же был задержан и Дедов. По версии следствия, к госконтрактам допускались только те подрядчики, которые соглашались платить откаты — до 15% от суммы. Дедов, как считает следствие, действовал вместе с ним.

При этом строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной началось еще осенью 2022 года при Старовойте. Позже выяснилось, что «зубы дракона» не соответствуют требованиям, а проверки показали: контракты получали аффилированные компании, за что выплачивались откаты.

Интерес следствия затронул и Старовойта, который после работы в регионе возглавил Минтранс.

Что случилось со Старовойтом

7 июля 2025 года имя Романа Старовойта оказалось в центре сразу двух резонансных новостей. Утром был опубликован указ президента о его освобождении от должности министра транспорта, причем причины отставки в документе не уточнялись. А уже днем стало известно, что бывшего главу Минтранса и экс-губернатора Курской области нашли мертвым в Подмосковье.

Тело Старовойта обнаружили в Одинцовском округе, рядом стояла его Tesla. О том, что речь, по предварительным данным, идет о самоубийстве, сначала сообщили Telegram-каналы, а затем эту версию подтвердили официально.

Рядом с телом нашли наградной пистолет. Это оружие Старовойт получил в октябре 2023 года — соответствующий приказ тогда подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Как писал Telegram-канал Baza, в последние дни бывший министр почти не выходил на связь с близкими. По данным канала, в выходные он приезжал на соревнования к дочери, выглядел подавленным и быстро уехал.

Тело Старовойта опознала 25-летняя Полина Корнеева, с которой его связывали романтические отношения. Похоронили экс-министра в Петербурге на Смоленском кладбище.

 
