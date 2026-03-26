США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Тегеран начал расставлять «ловушки»

Наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни, заявил журналист WSJ Алекс Уорд. Вашингтон рассматривает захват одного или нескольких островов у южного побережья страны, в том числе «нефтяного сердца» Исламской Республики — Харка, сообщили СМИ. Для этого Пентагон уже перебросил в регион дополнительные силы. По данным CNN, Тегеран уже начал расставлять «ловушки» и направил дополнительные войска на Харк для отражения вторжения.

Вашингтон уже запланировал наземную операцию в Иране — она может начаться в ближайшее время. Об этом в своем аккаунте в X сообщил журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе, включая председателей комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената. Каких-либо подробностей он не привел.

WSJ ранее описывала план, согласно которому США могут задействовать морских пехотинцев для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Издание сообщало, что Пентагон уже направил на Ближний Восток 31-й экспедиционный корпус морской пехоты численностью около 2,2 тыс. военнослужащих, который базируется на десантном корабле USS Tripoli.

По данным Axios, Вашингтон рассматривал возможность захвата острова Харк, где обрабатывается до 90% экспортируемой иранской нефти. Портал отмечал, что подобный шаг не только поможет обеспечить безопасность судоходства через пролив, но и станет весомым аргументом для США в принуждении Тегерана к капитуляции.

США грозят большие потери

Агентство Tasnim передавало, что в случае попытки захвата Харка Исламская Республика может дать «беспрецедентный» ответ . Иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари заявлял, что Тегеран выражает готовность взять под контроль прибрежные районы Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

CNN также сообщил, что Иран в последние недели расставляет ловушки и перебрасывает дополнительные войска на остров Харк на случай вторжения .

«Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как на кораблях в море, так и, особенно, когда наземные войска окажутся на их суверенной территории», — отметил бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

Аналитики, опрошенные изданием Responsible Statecraft, также подчеркнули, что наземная операция США в Иране может привести к большим потерям, особенно если она станет затяжной. По словам экспертов, у Вашингтона есть ресурсы для ее проведения, однако военнослужащие, вероятно, будут сталкиваться с частыми атаками, потерями и стратегическими неудачами. Кроме того, среди военных царит низкий моральных дух из-за того, что многие из них не видят причин в войне и не хотят в ней участвовать.

«Я уверен, что мы сможем высадить наших солдат на землю. Меня больше беспокоит долгосрочная операция. На каждом этапе [наземного развертывания] будут потери среди американских войск — и то, что генералы считают неделей, внезапно может занять месяц или два », — сказал стратегический директор организации «Обеспокоенные ветераны Америки» Джон Бирнс.

Консультант по вопросам национальной безопасности и политики Джеймс Уэбб, служивший в Ираке, также считает, что горный рельеф Ирана может стать логистическим кошмаром для наземной операции. Кроме того, он отметил, что иранские силы подготовлены к бою.

«Если посмотреть на ход войны с иранской стороны, то видно, что они продумали все возможные аспекты», — добавил Уэбб.

Подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости также выразил мнение, что наземная операция Вашингтона может привести к тому, что конфликт затянется «на месяцы, если не на годы» .

Трамп отвлекает внимание

Портал NOTUS отметил, что многие члены американского сената от республиканской партии выступают против проведения наземной операции в Иране. Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что президент США Дональд Трамп «опять пустил пыль в глаза» и пытается отвлечь внимание с помощью заявлений о переговорах с Тегераном .

«Если трамповские 15 пунктов были туманом дипломатии, которым снова прикрывают туман войны, то значит с наземной операцией США плюс-минус определились», — заявил журналист «Вестей» Валентин Богданов.

Он добавил, что такой расчет американского лидера в плане внутренней политики не так уж и безумен. Если Вашингтон вступит в любую настоящую войну, критика вооруженных сил на первых порах, особенно если последуют реальные жертвы, станет «уделом маргиналов».

«Системным демократам придется принять правила этой игры. Дальше все будет зависеть от сроков. До лета — одно. До осени — другое. Тут надежда Белого дома на то, что «эффект Вьетнама/Ирана/Афганистана», если и нагонит республиканцев и их лидера, то только после промежуточных выборов», — заключил журналист.