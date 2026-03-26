Песков объяснил ограничения интернета в Москве

Спецслужбы выполняют свои функции, предпринимая меры для купирования возможных угроз. Об этом заявил Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя меры по ограничению работы мобильного интернета в Москве.

Представитель Кремля добавил, что вопрос актуальности тех или иных угроз в настоящее время также находится в ведении спецслужб.

24 марта стало известно, что «Билайн» разослал своим абонентам сообщения о восстановлении мобильного интернета в центре Москвы.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

