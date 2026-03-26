Интервью с Ольгой Серябкиной — о новой эре в музыке, материнстве и жизни после SEREBRO

24 апреля в концертном зале «Москва» певица Ольга Серябкина представит новое шоу GOLD, в рамках которого впервые объединит на одной сцене все этапы своей музыкальной истории. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о подготовке к концерту, новых песнях, уходе из SEREBRO и отношениях с Максимом Фадеевым, порассуждала о современной поп-музыке, работе в кино и бьюти-трендах, а также объяснила, почему считает себя счастливым человеком.

— Ольга, в апреле вы дадите большой сольный концерт, где обещаете показать все этапы своей творческой жизни. Каким будет этот вечер — концерт-ретроспектива или точка отсчета новой эры?

— Глобально, мое шоу не будет в формате ретроспективы, хотя, конечно же, я затрону все свои главные творческие формы. Представлю публике совершенно новое шоу GOLD, с которого и начнется моя новая эра и которое я очень хочу привезти в каждый город нашей большой страны! И мне очень хочется подарить зрителю действительно качественный, музыкальный, интересный, зрелищный вечер. Поэтому приглашаю всех 24 апреля в концертный зал «Москва». Всем быть!

— Расскажите, чем еще вы сейчас занимаетесь, над какими проектами работаете? Есть ли что-то новое, что вас особенно вдохновляет и чем хочется поделиться?

— Я пишу новые песни. Совсем недавно выпустила сингл «Асфальт». Я писала эту песню, очень сильно обращаясь к себе. А глобально, конечно, все мои мысли сейчас о шоу.

— Ваш последний большой студийный альбом вышел в 2022 году. Видите ли вы сегодня смысл в полноформатных пластинках или считаете, что индустрия окончательно перешла в формат синглов?

— Сейчас я полностью сосредоточена на синглах и на своем шоу. Но если говорить про альбом, то я хотела бы в мае выпустить летний ЕР, чтобы создать правильное настроение для классного жаркого сезона. Чтобы вы хотели слушать музыку, вдохновляться и встречать лето вместе со мной.

— Сегодня меняется все — формат релизов, скорость индустрии, звучание поп-музыки. Есть ли у вас ощущение, что наступила новая музыкальная эра? И если да, то чем она отличается от предыдущих и как звучит?

— Мне кажется, «новая музыкальная эра» сегодня наступает буквально каждый день — настолько сумасшедшая скорость у индустрии. Потому что все зависит от новых идей. Когда кто-то придумывает свежее звучание, это, конечно, формирует тренд. И если сравнить музыку десятилетней давности, когда все было более степенно, более медленно, то она была более качественно прожита, потому что все было чуть-чуть размереннее, люди успевали заслушать песню до дыр. Она впечатывалась в ДНК, слушатели могли разглядеть то, что поначалу не нравилось. Сегодня все происходит намного быстрее. Информационный поток огромный, и если ты не находишься в ежедневной повестке, можно легко пропустить интересные песни, альбомы или новые тренды.

— Вы сказали, что предстоящий концерт — это в том числе возвращение к периоду группы SEREBRO. Если оглянуться назад, какой вы были в момент прихода в коллектив и какой вышли из него?

— Журналистов действительно часто привлекает тема SEREBRO. Но, честно говоря, я не делаю большого акцента именно на этом периоде своей жизни. Хотя, конечно, это огромная и важная часть моего пути. Если говорить о предстоящем концерте, то на нем зрители, скорее, увидят меня в разрезе 20 лет — весь мой творческий путь. А если вспоминать, какой я была, когда пришла в группу, то, конечно, это была девушка с горящими глазами — дерзкая, смелая. Я не была готова на все ради славы, но у меня было огромное стремление создавать музыку. Я была принципиальная, такой остаюсь. Эти внутренние принципы всегда были со мной. Единственное, в чем разница, сегодня я больше о себе знаю и понимаю.

— Вы когда-нибудь задумывались, как сложилась бы ваша карьера, если бы не присоединились к SEREBRO? С какими чувствами вы сегодня вспоминаете свой период в группе?

— Я не знаю, какой была бы моя карьера. Сам факт того, что я оказалась в музыкальном бизнесе, — это во многом история про нужное время и нужное место, про стечение обстоятельств и счастливые совпадения. Когда я начинала, социальных сетей еще не было, и даже если ты талантливый музыкант, но тебе не посчастливилось вовремя встретить нужных людей, начать карьеру было довольно сложно. Поэтому я не могу сказать, как все могло бы сложиться. Честно говоря, со сослагательным наклонением не очень дружу. Все случилось так, как случилось, и я на своем месте. Это 100%.

— Ваш уход из группы сопровождался рядом громких публичных заявлений и конфликтов с другими участницами и продюсером коллектива Максимом Фадеевым. Удалось ли спустя годы наладить отношения — или для вас эта история давно закрыта?

— На самом деле мой уход из группы не сопровождался какими-то скандальными заявлениями. С Максимом Фадеевым мы разошлись очень по-дружески. Да, сейчас мы не работаем вместе и не созваниваемся — у каждого своя творческая жизнь. Тем не менее ушла я с абсолютной любовью к тому периоду, когда была в группе. А я была в ней 13 лет. И вообще, сейчас, когда мне уже 40 лет, могу сказать, что обладаю искусством расходиться с людьми по-хорошему.

— Следующим этапом после SEREBRO был проект MOLLY, но под этим именем вы выступали совсем недолго. Почему решили отказаться от псевдонима и начать выступать под своим именем?

— Я отказалась от псевдонима MOLLY, потому что начала свое сольное, самостоятельное плавание. Поняла, наверное, что в какой-то момент MOLLY потеряет актуальность, ведь я буду взрослеть и меняться. Кроме того, зрители и так хорошо знали меня по фамилии. Поэтому я решила сделать этот шаг раньше. Не ждать, пока это произойдет само собой через какое-то время, а просто органично перейти к работе под своим именем.

— Многие артисты, начав сольную карьеру, признаются, что быть самостоятельным исполнителем гораздо сложнее, чем работать в коллективе. С какими трудностями сталкивались вы — и были ли моменты, когда хотелось снова стать частью группы?

— Когда уходила из группы, я была уже опытным артистом и понимала, с чем столкнусь. Прежде всего, любому сольному артисту нужны деньги, чтобы реализовывать свои идеи. И у меня была двойная нагрузка: мне нужно было их и зарабатывать, и одновременно практически все тратить на свои идеи и развитие. И я так делала.

— Следите ли вы за современной поп-музыкой? Как вам кажется, почему на современной сцене почти нет громких герлз-бэндов уровня SEREBRO — формат устарел или просто ждет новую форму?

— Мне кажется, формат герлз-бэнда сегодня действительно стал менее актуальным. Во многом это связано с тем, что слушателям сейчас гораздо важнее знать и понимать личность артиста. А в группе это сделать сложнее, потому что ты в любом случае остаешься частью коллектива и, соответственно, не до конца можешь выразить свое «я». Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей. Поэтому так популярны инфлюенсеры, которые поют. Даже если это не всегда идеально с точки зрения музыки, аудитория их уже знает, понимает, какие они, и потому с интересом следит за тем, что они делают.

— Какую музыку вы слушали в юности? Можете назвать исполнителей, которые вас вдохновляли?

— Я выросла на соуле, фанке, на классической и поп-музыке. Джордж Майкл, Майкл Джексон, Мэрайя Кэри — это мои любимые артисты.

— Помимо музыки и телевизионных проектов, у вас есть опыт в кино. Хотели бы вы развивать это направление дальше? Есть ли роль, которую вы мечтаете сыграть? Режиссер, у которого хотите сняться?

— На самом деле мой основной опыт в кино связан с фильмом «Самый лучший день», где у меня была одна из главных ролей. После этого я больше в кино не снималась, потому что всегда довольно избирательно подхожу к подобным предложениям. Всегда отказывалась от небольших ролей: я в этом смысле не всеядная и не участвую где попало просто ради того, чтобы где-то появиться. Если говорить о музыке — это моя территория, здесь я могу экспериментировать, пробовать разные форматы и направления. А вот в кино или на телевидении для меня важно, чтобы это был действительно яркий и интересный проект. Поэтому в моем случае был лучший режиссер, о котором только можно мечтать, — Жора Крыжовников. И получилась замечательная комедия «Самый лучший день».

— Вы вообще киноман? Какие фильмы или сериалы произвели на вас впечатление в последнее время?

— Не могу сказать, что я киноман, но по мере возможности стараюсь смотреть фильмы. Из последнего — посмотрела «Марти Великолепного». Мне очень понравилась игра Тимоти Шаламе, он для меня здесь открылся именно как актер, а не просто как симпатичный, молодой, перспективный парень.

— Кстати о симпатичных… В сети регулярно обсуждают вашу внешность и то, как круто вы выглядите в 40 лет. Эти обсуждения вас радуют или утомляют?

— Люди всегда обсуждают внешность друг друга, и это нормально. Я стараюсь просто хорошо выглядеть и ухаживать за собой. Если я для кого-то могу быть примером — здорово, а если для кого-то кажусь не такой, как раньше, то в этом ничего страшного нет.

— Сегодня бьюти-индустрия активно формирует тренды и задает моду на процедуры, омоложение и «идеальную» внешность. Как вы выстраиваете отношения с этими тенденциями — воспринимаете их как возможности или чувствуете в этом давление на женщин?

— Мои подписчики знают, что я довольно открыто рассказываю о том, как ухаживаю за собой и какие процедуры выбираю. Для себя я давно сформулировала простую формулу — less is more (меньше — значит больше; «Газета.Ru»). Я никогда не стремилась кардинально корректировать внешность или делать что-то, о чем могла бы потом пожалеть. В глобальном смысле не вмешивалась в свои природные данные. При этом я действительно много внимания уделяю уходу за собой — просто стараюсь подходить к этому очень деликатно и осторожно. А что касается давления на женщин из-за внешности — оно было всегда. Женщин всегда оценивают, сексуализируют, с них всегда очень высокий спрос: нужно и хорошо выглядеть, и быть профессионалом, и состояться в семье. Получается, что женщина очень много чего должна. К сожалению, это реальность. Поэтому я просто стараюсь по мере возможности находить свой баланс и соответствовать тем требованиям, которые считаю важными для себя.

— Расскажите о вашем сыне: каким он растет, что вас больше всего в нем удивляет? Как материнство повлияло на вас — как на человека и как на артистку?

— Лука растет очень любознательным и активным мальчиком, он много чем интересуется, и мне это нравится. Мы с мужем выстроили сыну такое расписание, что у него есть баланс между беззаботным детством и четким графиком с развивающими занятиями. Это и общеобразовательная подготовка к детскому саду, и английский, и рисование, и танцы. Мы стараемся развивать его с самого детства со всех сторон, но учитываем то, что он еще маленький. Поэтому занятия проходят, как правило, в игровой форме. И ему они очень нравятся. А что касается меня, жизнь, конечно же, поменялась. Я всегда спешу домой после работы и стараюсь выстраивать свой гастрольный график так, чтобы не разлучаться с сыном надолго.

— Что для вас отдых? Как выглядит ваш идеальный выходной?

— Для меня выходной — это когда я могу побыть дома с семьей.

— Считаете ли вы себя счастливым и реализованным человеком? Что вы на сегодняшний день можете назвать своим самым большим достижением в жизни?

— Я считаю себя счастливым человеком. И прежде всего потому, что занимаюсь делом, которое по-настоящему люблю. Я очень люблю музыку, я на своем месте, я люблю людей, для которых выступаю. Думаю, у каждого человека есть своя миссия — делиться определенной энергией. Моя миссия, наверное, в том, чтобы делать это через музыку. Я искренне создаю песни для людей и очень хочу, чтобы этой красивой весной счастливых людей вокруг стало как можно больше.