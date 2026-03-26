ВС России приняли на вооружение новую бронированную машину

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) передал инженерным войскам российской армии универсальную бронированную инженерную машину. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) <...> принята на вооружение инженерными войсками Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что новая техника уникальная и совмещает в себе функции сразу нескольких инженерных машин — БРЭМ, ИМР и БМР. При этом точной информации о сроках поставки машин в зону специальной военной операции (СВО).

До этого «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Ключевым ее обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа.

Кроме того, БРЭМ-80 оснащен механизированной сцепкой, которая позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая кабины, а также гидравлическими лебедками и сошник-бульдозером для расчистки завалов и фиксации машины при эвакуации танка.

