Жительнице Московской области дали 18 лет за госизмену

Жительницу Московской области приговорили к 18 годам колонии за госизмену в виде шпионажа. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантке 58 лет.

По данным следствия, женщина в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил России в Крыму и передала эти фото представителю Украины в соцсети.

До этого жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в террористическую организацию. Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в ее адрес. По версии следствия, фигурант в переписке получил от представителя формирования анкету для вступления в их ряды.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену.