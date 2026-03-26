Синоптик рассказал, что перед Пасхой в Москву может вернуться снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Telegram-канале, что в столицу могут вернуться снег и холода перед Пасхой.

По словам синоптика, апрель в Москве будет по-весеннему теплым.

«Несмотря на грядущий теплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние, в том числе и снег, перед Пасхой, <...>, сохраняется», — пояснил Тишковец.

Накануне синоптик Юрий Варакин сообщил, что текущая погода в Москве и Московской области опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля.

По его словам, теплая и сухая погода сохранится в регионе вплоть до 29 марта, и лишь в последние дни месяца возможны небольшие дожди. При этом снег тает неравномерно: меньше всего его на западе и юго-западе, в то время как на востоке области, покров может продержаться и первую неделю апреля, добавил он.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождях.

 
