К 2050 году 70% россиян будут иметь лишний вес. Какие регионы России «самые худые» и «самые полные»?

Профессор Погожева назвала регионы России, где меньше всего людей с лишним весом

Россиян с ожирением за последние годы стало меньше, однако число людей с избыточной массой тела (ИМТ) продолжает расти. Причем мужчины в стране набирают вес быстрее женщин. По прогнозу, уже к 2050 году более 70% жителей России могут столкнуться с проблемой ИМТ и ожирения. Подробнее о том, сколько сейчас весит среднестатистический россиянин, в каких регионах живут самые худые и самые полные люди и сколько детей в стране уже страдают от ожирения, «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

— Сколько сейчас россиян имеют ожирение?

— Растущее распространение избыточной массы и ожирения во всем мире признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной пандемией ожирения. Ведь важно понимать, что это не только косметический дефект, но и фактор риска таких алиментарно-зависимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, сахарный диабет 2 типа, подагра, почечнокаменная болезнь и другие.

Распространенность ожирения среди взрослых является актуальной проблемой и для России. По данным Росстата, в 2023 году доля взрослых (19 лет и старше) с избыточной массой тела составила 43,9 % и с ожирением — 18,6%.

— Сколько сейчас весят среднестатистическая россиянка и россиянин?

— В 2024 году аналитики Росстата составили демографический портрет среднестатистического россиянина. Средний рост мужчины в России составляет 162,9 см, а женщины — 159,5 см. Мужчины в среднем весят 74,1 кг, а женщины — 67 кг. Рассчитано, что нормальная масса человека при росте 159,5 см должна составлять примерно 55 кг, при росте 162,9 см — 56,5 кг.

— Получается, у каждого россиянина есть лишний вес?

— У среднестатистического — да.

Последние данные говорят о том, что частота избыточной массы тела и у мужчин, и у женщин действительно выросла, а вот распространенность ожирения имеет тенденцию к снижению.

Так, в 2018 году ожирение было у 18% мужчин и у 27% женщин, а в 2023 году эти показатели составили 17% и 24% соответственно. Избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году — 52% и 38,9%.

— Получается, просто те, кто имел ожирение, похудели до того состояния, что стали иметь просто лишний вес?

— Да.

— Мужчины начали набирать вес быстрее женщин. С чем это связано?

— В первую очередь, причиной этого является снижение их физической активности.

По данным Росстата, самым популярным видом отдыха оказался просмотр телепередач и фильмов — его предпочитают 77,9% опрошенных. Общение с друзьями занимает второе место (70,6%), а половина населения (50,2%) проводит время за гаджетами.

Не последнее место среди причин занимают вредные привычки, в частности злоупотребление алкоголем, имеющим высокую калорийность. Это все и приводит к тому, что мужчины быстрее набирают вес.

— Есть ли статистика по возрасту? В каком возрасте россияне начинают набирать вес?

— Частота ожирения у мужчин снижается в возрасте от 18 до 24 лет, потом увеличивается с 24 до 55 лет, затем медленно снижается с 55 до 75 лет. У женщин частота ожирения с 19 до 50 лет прирастает медленно, затем наблюдается быстрый рост до 65 лет, затем, как и у мужчин, наблюдается снижение, особенно выраженное в возрасте 75–79 лет и старше.

При этом частота ожирения в этих возрастных группах у мужчин и женщин практически одинакова.

Наиболее высокая частота ИМТ ≥ 25,0 у мужчин отмечается в возрасте от 40 лет и старше, у женщин — от 50 лет и старше.

Распространенность ожирения у мужчин и женщин в возрасте 50 лет примерно одинакова, тогда как в возрасте старше 50 лет она у женщин на 12–16% выше, чем у мужчин. В возрасте старше 65 лет наблюдается снижение частоты ожирения у лиц обоих полов, но она остается значительно выше среди женщин по сравнению с мужчинами аналогичного возраста.

Частота избыточной массы тела у мужчин быстро увеличивается с возрастом от 18 до 40 лет, затем наблюдается медленный прирост в возрастных группах 44–74 лет и резкое снижение в возрасте 75 лет и старше. У женщин частота избыточной массы тела быстро увеличивается с возрастом от 18 до 44 лет, затем, как у мужчин, наблюдается медленный прирост в возрастных группах 44–74 лет и снижение в возрасте 74 лет и старше.

У молодых мужчин частота избыточной массы тела в возрасте 19–30 лет в 1,5-2,5 раза выше, чем у женщин аналогичного возраста.

— Зависит ли риск развития ожирения или избыточной массы тела от места проживания?

— Да, нормальная масса тела в 1,2 раза чаще встречалась у городских жителей. Среди сельских жителей распространение ожирения значительно выше, чем среди городских. При этом распространенность ожирения в городских и сельских населенных пунктах снижается с увеличением в них числа жителей.

Если смотреть по регионам России, то наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах : 27,9% и 26,7%. Также в число проблемных регионов можно включить Орловскую область, Курганскую, Воронежскую, Псковскую, Тверскую области и Республику Мордовия.

Наименьшие величины частоты ожирения, как у мужчин, так и у женщин, выявлены в Северо-Кавказском федеральном округе. Также в число «худых» регионов можно включить Чеченскую и Кабардино-Балкарскую республики, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь

— А уровень образования влияет на риски развития ожирения?

— У мужчин уровень образования не влияет на частоту ожирения. А вот у женщин частота ожирения существенно ниже в группах с высшим образованием. Таким образом, в целом, уровень образования, по-видимому, благотворно влияет на пищевое поведение и способствует предупреждению развития ожирения.

— Что насчет детей? Насколько ожирение распространено среди детского населения России?

— Распространенность избыточной массы тела и ожирения составляет в целом у детей 2–18 лет соответственно 18,8 % и 9,2 %.

В сумме избыточная масса тела, включая ожирение, встречается у 28% детей России.

Частота высокой массы тела увеличивается с возрастом и максимальна у детей обоих полов в возрастной группе 7–10 лет. Частота ожирения имеет наибольшие значения у мальчиков и девочек в возрасте 2–10 лет, затем снижается до минимальных значений в 15–18 лет. До 10-летнего возраста масса тела детей тесно связана с привычками питания в семье. Старше 10 лет на этот показатель оказывает влияние общение со сверстниками, то есть окружающая среда и гормональная перестройка. Подростки становятся более самостоятельными, многие занимаются спортом.

Основными формами нарушения состояния питания в детском возрасте являются задержка роста, дефицит массы тела, истощение, избыточная масса тела и ожирение. Эти состояния являются следствием нарушения питания и могут иметь неблагоприятные последствия для развития детей, а также формируют долгосрочные риски для здоровья в зрелом возрасте.

— Одна из причин ожирения — неправильное питание. Знают ли ученые, какой рацион у среднестатистического россиянина?

— Все же это не единственная причина ожирения. Оно развивается в результате взаимодействия множества факторов: генетических, факторов окружающей среды и поведенческих особенностей. Из внешних факторов, способствующих развитию ожирения, первостепенное значение имеют низкая физическая активность и питание. Важный алиментарный фактор среди причин ожирения – энергетическая плотность рациона питания, которая тесно связана с его составом (содержанием белков, жиров и углеводов) и оказывает непосредственное влияние на величину потребления энергии.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году потребление продуктов в среднем на потребителя в год (кг) составило: хлебные продукты — 86,9, картофель — 54,8, овощи и бахчевые — 106,6 фрукты и ягоды — 71,6, мясопродукты — 98,0, рыбопродукты — 22,5, молоко и молочные продукты — 260,7, сахар — 29,2, яйца (штук) — 237, масло растительное — 8,9.

Таким образом, потребление картофеля составило 60,9% от рекомендуемой величины, овощей и бахчевых — 76,1%, фруктов и ягод — 71,6%, молока и молочных продуктов — 80,9%, рыбопродуктов — 80,3%, масла растительного — 74,2%. В то же время отмечены высокие уровни потребления мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий.

— Действительно ли в среднем россияне употребляют сахара на 288% больше нормы, сливочного масла — на 160%, сметаны и сливок — на 220%?

— У нас есть статистика за 2023 год. Тогда потребление сахара составляло 29,2 кг на потребителя в год или 80 г в сутки. Согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения России, ежедневно рекомендуется потреблять сахар в количестве не более 10% от калорийности рациона, что соответствует примерно 50 г в день. То есть фактическое потребление будет составлять 160% от рекомендуемого (или выше на 60%).

По сливочному маслу есть данные на 2022 год, тогда потребление составляло 190% от нормы (выше нормы на 90%), а сметаны и сливок — 195% от нормы (выше на 95%). Потребление поваренной соли почти в 2 раза превышало рекомендуемый уровень (5 г в день) для женщин и значительно больше — у мужчин.

Потребление жира в процентах по калорийности рациона составило 38,3%, что значительно превышало рекомендуемую величину (30%). Вообще в России любят продукты животного происхождения с высоким содержанием животных жиров, а вот потребление хлебных продуктов и картофеля, овощей и фруктов в целом снижается. Сложившаяся структура питания способствует развитию ожирения и ассоциированных с ним заболеваний — сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистой патологии, подагры и др.

— Почему сложилась такая структура питания в России?

— Одной из причин нарушения структуры питания является тот факт, что не все население знает и придерживается принципов здорового питания. Только 22,2% респондентов хорошо знает, а 41,5% из них имеет неплохое представление о принципах здорового питания. Остальное население слабо представляет или ничего не знает о них . Более 60% опрошенных не придерживаются режима питания, едят один-два раза в день, 18% предпочитают плотный ужин перед сном, а 22% питаются всухомятку.

— «Физиологические потребности в энергии для взрослых — от 2100 до 4200 ккал/сут. для мужчин и от 1800 до 3050 ккал/сут. для женщин» — эти цифры взяты из рекомендаций Роспотребнадзора. Не кажется ли вам, что эти цифры какие-то очень высокие для современного образа жизни?

— Нет, эти цифры сформированы с учетом разных энерготрат у населения. Например, физическая нагрузка у спортсменов высокая. Если мужчина занимается интеллектуальным трудом ему нужно употреблять около 2100 ккал/сут. Если женщина — 1800 ккал/сут. Для более точного расчета можно воспользоваться специальными калькуляторами.

— Есть ли данные о том, сколько смертей в России связаны с лишним весом?

— Я буду ссылаться на мнение академика РАН, директора нашего ФИЦ питания и биотехнологии, Дмитрия Борисовича Никитюка. Он говорил о том, что почти 28 % смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса. Вместе с другими факторами, такими как негативная внешняя среда, генетика, травмы, вклад неправильного питания в возникновение алиментарно-зависимых заболеваний составляет примерно 30-65%. К таким заболеваниям относятся диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, подагра и рак.

— Есть ли прогноз на 2050 год: сколько россиян будут иметь лишний вес и увеличится ли количество смертей из-за этого?

— По прогнозам,

уже к 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а значит должна увеличиться и частота ассоциированных с ними заболеваний.

Считают, что к 2050 году страдать от болезней, связанных с ожирением и избыточным весом, будет 60% взрослого населения планеты. В первую очередь это сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

— Как можно решить проблему с ожирением у россиян?

— В борьбе с ожирением очевидна необходимость проведения образовательных (просветительских) программ по вопросам здорового питания, как среди специалистов, так и населения. При этом используется наглядное изображения рациона здорового питания в виде «Пирамиды» или «Тарелки» и других.

Россиянам крайне важно повысить физическую активность, ежедневно выполняя посильную нагрузку. Во-вторых, оптимизировать свой рацион, употреблять разнообразную пищу, в том числе фрукты и овощи, снизить потребление соли, сахара, животных жиров. Тогда, возможно, наши отнюдь не радужные прогнозы касательно 2050 года, может быть, не сбудутся.