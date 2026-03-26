Автомобили с людьми разбились на КАД, и это попало на видео

В Ленобласти на КАД произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в две машины, одну из которых отбрасывает в другой транспорт. На записи также заметно, как в момент аварии водитель легкового автомобиля пытается избежать столкновения, но тоже попадает в ДТП.

По данным канала, авария произошла на внутренней стороне КАД перед городом Кудрово 22 марта. Всего в ДТП попали пять автомобилей.

До этого последние секунды жизни москвича, изрезавшего свою возлюбленную, попали на видео в Подмосковье. Мужчина, который нанес несколько ножевых ранений москвичке, в тот же день загорелся в аварии с фурой. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент.

Ранее в Москве перекрыли движение транспорта.