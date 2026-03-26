Зеленский пожаловался на отсутствие денег и дефицит ракет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на смену внимания Запада с Украины на Ближний Восток, а как следствие — отсутствие денег и ракет для ПВО. Об этом он рассказал в интервью французской газете Monde.

«Отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план по приоритетности, тем более что это война с участием США, которые долго время были главным спонсором Украины», — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что о прекращении поставок Украине никто не говорил, но вторая волна действий на Ближнем Востоке замедляют их, что заставляет Киев готовиться к рискам. Отсутствие денег, обещанных Западом, приводит к тому, что становится невозможно производить дроны, отметил Зеленский.

В то же время, он добавил, что Украина готова продавать партнерам некоторое оборудование, которого у нее в избытке. В замен она ожидает помощи с ракетами ПВО от стран Ближнего Востока.

24 марта постоянный представитель США при Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что Америка будет рада продать Украине больше вооружений, если Киев получит кредит от Евросоюза.

До этого журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на страны Европейского союза из-за промедления с предоставлением кредита Киеву на €90 млрд в связи с тем, что они не могут повлиять на вето Венгрии.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с бегущим за автобусом пассажиром.