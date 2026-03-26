Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Якутскому «шаману», отправившемуся в поход на Москву, не продлили лечение в психбольнице

Esenia Sofronova/Wikimedia Commons

Верховный суд Якутии отклонил жалобу о продлении принудительного лечения в психиатрической больнице Александра Габышева, называющего себя «шаманом». Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

По словам защитника, суд отказал в удовлетворении жалобы несмотря на то, что Габышев по-прежнему представляет общественную опасность, в том числе он «склонен к уединению». Адвокат заявил, что вызванные в суд врачи якутского психдиспансера подтвердили это.

«Будем обжаловать [это решение] в кассации», — добавил Прянишников.

Александр Габышев стал известен после своего пешего похода из Якутска в Москву в 2019 году, в ходе которого он заявлял о намерении «изгнать» президента Владимира Путина. «Шамана» задержали и вернули в Якутию, после чего против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе за экстремизм и применение насилия к представителю власти.

В 2021 году Габышева признали невменяемым и направили на принудительное лечение, сначала в Новосибирск, а затем — в Уссурийск.

В июне 2025 года Приморский краевой суд смягчил условия принудительного лечения «шамана» и разрешил перевести его из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. 10 сентября Габышева решением суда перевели в Якутский психоневрологический диспансер. По словам адвоката Ольги Тимофеевой, там он может созваниваться с родственниками и близкими.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!