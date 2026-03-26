Якутскому «шаману», отправившемуся в поход на Москву, не продлили лечение в психбольнице

Верховный суд Якутии отклонил жалобу о продлении принудительного лечения в психиатрической больнице Александра Габышева, называющего себя «шаманом». Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

По словам защитника, суд отказал в удовлетворении жалобы несмотря на то, что Габышев по-прежнему представляет общественную опасность, в том числе он «склонен к уединению». Адвокат заявил, что вызванные в суд врачи якутского психдиспансера подтвердили это.

«Будем обжаловать [это решение] в кассации», — добавил Прянишников.

Александр Габышев стал известен после своего пешего похода из Якутска в Москву в 2019 году, в ходе которого он заявлял о намерении «изгнать» президента Владимира Путина. «Шамана» задержали и вернули в Якутию, после чего против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе за экстремизм и применение насилия к представителю власти.

В 2021 году Габышева признали невменяемым и направили на принудительное лечение, сначала в Новосибирск, а затем — в Уссурийск.

В июне 2025 года Приморский краевой суд смягчил условия принудительного лечения «шамана» и разрешил перевести его из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. 10 сентября Габышева решением суда перевели в Якутский психоневрологический диспансер. По словам адвоката Ольги Тимофеевой, там он может созваниваться с родственниками и близкими.

Ранее разводившую собак челябинку принудительно отправили лечиться из-за истязания животных.