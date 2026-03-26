Суд обязал Instagram и YouTube выплатить $3 млн девушке, ставшей зависимой от соцсетей

Суд в США признал вред соцсетей и обязал Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube выплатить $3 млн девушке, у которой развилась опасная зависимость. Об этом сообщает The Verge.

Процесс, ставший знаковым для американской судебной системы, прошел в Высшем суде Лос‑Анджелеса. Родители 20-летней Кейли Г. подали иск на компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google из-за зависимости, которая развилась у их дочери.

По итогам девятидневных совещаний 10 из 12 присяжных признали, что и Meta, и YouTube не предупредили пользователей о зависимости и возможных последствиях, включая дисморфофобию и компульсивное поведение, которые наблюдались у пострадавшей.

Технологии Instagram и YouTube, как было доказано, стали существенным фактором в ухудшении психического здоровья Кейли. Суд обязал компании выплатить в общей сложности $3 млн за причиненный ущерб. По решению суда Meta заплатит 70% суммы, а Google — оставшуюся часть.

Представитель Meta Фрэнсис Бреннан заявил, что в компании с решением суда не согласны и намерены подать апелляцию. По его словам, психическое здоровье подростков зависит от множества факторов, а значит одно приложение не может быть причиной его ухудшения.

Адвокаты Кейли назвали вердикт «историческим моментом», подчеркнув, что компании годами получали прибыль, ориентируясь на детей, но скрывая при этом свои вызывающие привыкание и опасные особенности дизайна.

