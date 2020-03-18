Путин призвал не верить фейкам про коронавирус в России
Президент России Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам о распространении коронавируса в России, передает ТАСС.
По его мнению, фейки распространяют бессознательно или осознанно с целью посеять недоверие к работе власти, а также чтобы вызвать панику среди населения.
Путин также утверждает, что информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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