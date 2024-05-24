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Егор Крид ответил, планирует ли возвращаться к Нюше на фоне развода певицы

Рэпер Егор Крид заверил, что не планирует возобновлять роман с Нюшей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Рэпер Егор Крид заявил, что не намерен возобновлять роман с Нюшей на фоне развода артистки с Игорем Сивовым. Об этом пишет PROZvezd.

«Спасибо, конечно, за совет, но с такими советами будешь одна», — ответил Крид журналистке на соответствующий вопрос.

При этом сама Нюша подчеркнула, что вовсе не намерена обсуждать тему развода с супругом.

Недавно Егор Крид спровоцировал слухи о романе с блогершей и стримершей Аминой Тендерлибае, которая известна в сети как Tenderlybae. В канале появился видеоролик, смонтированный из кадров различных трансляций на платформе Twitch. На них Егор Крид и Амина Тендерлибае обнимаются и флиртуют друг с другом. Однако пока пара никак не подтверждала свой роман и не комментировала слухи.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым.

Ранее Сергей Соседов заявил, что СМИ раздули конфликт Пугачевой и Михайлова.

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