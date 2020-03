В Венеции в каналах появились дельфины

В Венеции из-за карантина в каналах завелись дельфины, пишет РЕН.

Отмечается, что вода стала почти прозрачной из-за отсутствия туристов и лодок.

Венеция закрыта на тотальный карантин из-за коронавируса.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране заразились больше 31 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj