Трамп: пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа
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Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа, передает «Интерфакс».
Президент назвал такой срок при условии, если в стране будут активно бороться с вирусом.
«А может и дольше», — резюмировал Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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