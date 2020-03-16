Трамп: пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа, передает «Интерфакс».

Президент назвал такой срок при условии, если в стране будут активно бороться с вирусом.

«А может и дольше», — резюмировал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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