Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, из больницы сбежала пациентка по имени Марина Ф.

В настоящее время ее разыскивают сотрудники полиции и Роспотребнадзора по территории Москвы. Правоохранители дежурят у ее дома на западе столицы.

За нарушение карантинного режима сбежавшей грозят суд и принудительное размещение на неопределенный срок, в крайнем случае — уголовная ответственность.

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