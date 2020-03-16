Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском
В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Орджоникидзе в поселке Усть-Уда.
В результате возгорания погибли семь человек, четверо из них --несовершеннолетние.
Причиной смерти стало отравление угарным газом. По некоторым данным, взрослые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не среагировали на стоящий в доме датчик пожарного извещения.
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