Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском

В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Орджоникидзе в поселке Усть-Уда.

В результате возгорания погибли семь человек, четверо из них --несовершеннолетние.

Причиной смерти стало отравление угарным газом. По некоторым данным, взрослые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не среагировали на стоящий в доме датчик пожарного извещения.

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