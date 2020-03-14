Си Цзиньпин выразил соболезнования Европе в связи с коронавирусом

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграммы с соболезнованиями главам Евросовета и Еврокомиссии Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен в связи со вспышкой в Евросоюзе коронавируса, передает ТАСС.

Он отметил, что еще совсем недавно ЕС выражал Китаю соболезнования и поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса. Си Цзиньпин заявил о готовности оказывать активную помощь Евросоюзу в борьбе с заболеванием.

«Сила — в единстве», — заключил Председатель КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Болезнь получила название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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