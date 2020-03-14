Си Цзиньпин выразил соболезнования Европе в связи с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграммы с соболезнованиями главам Евросовета и Еврокомиссии Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен в связи со вспышкой в Евросоюзе коронавируса, передает ТАСС.

Он отметил, что еще совсем недавно ЕС выражал Китаю соболезнования и поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса. Си Цзиньпин заявил о готовности оказывать активную помощь Евросоюзу в борьбе с заболеванием.

«Сила — в единстве», — заключил Председатель КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Болезнь получила название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами коронавируса по всему миру стали свыше 5 тысяч человек

— ВОЗ признала Европу центром пандемии коронавируса