У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местных властей.

В пресс-службе рассказали, что оба заболевших находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают все необходимое лечение.

Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется.

В России в пятницу, 13 марта, число зарегистрированных случаев коронавируса выросло с 34 до 45. Пять новых диагнозов было поставлено в Москве, три — в Санкт-Петербурге, по одному новому случаю зафиксировано в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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