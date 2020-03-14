«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве в субботу, 14 марта, вводится «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о метели будет действовать до 21.00 субботы, 14 марта, а предупреждение о порывистом ветре до 07.00 понедельника, 16 марта.

По прогнозам синоптиков, 14 марта и 15 марта ожидается метель, гололедица, и усиление ветра до 17 м/c.

Накануне в Москве вводился «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

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