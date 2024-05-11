Очевидец рассказал о спасении людей из автобуса, упавшего в реку в Петербурге

Один из очевидцев падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга рассказал, как прохожие спасали пострадавших до прибытия сотрудников экстренных служб. Об этом пишет газета «Известия».

Журналисты отметили, что мужчину зовут Ерхан Аханов. Во время прогулки по городу он увидел, как автобус лазурного цвета снес ограждение на Поцелуевом мосту и упал в воду.

По словам очевидца, он тут же начал снимать с себя одежду и разуваться. Мужчина собирался прыгнуть в реку, чтобы помочь пассажирам выбраться из салона, но его остановили другие прохожие.

«Они говорили, что там опасно, можно разбиться», — пояснил Аханов.

В результате он решил достать из своего автомобиля, стоявшего неподалеку, буксировочный трос. Очевидец привязал его к забору, тем самым дав неравнодушным людям возможность безопасно спуститься к пострадавшим.

При этом прохожие, оставшиеся на набережной, начали кидать в воду спасательные жилеты. Более того, к месту ЧП подплыл катер — впоследствии его экипаж помогал доставлять пассажиров на берег.

Аханов уточнил, что все это время водитель автобуса пребывал в шоковом состоянии.

10 мая пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. Перед этим транспортное средство протаранило несколько автомобилей на встречной полосе и снесло ограждение моста.

Прибывшие на место спасатели достали из салона всех пассажиров, но семерых из них спасти не удалось. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело. Тогда же был задержан водитель автобуса.

Ранее в сети появилось видео из салона автобуса, рухнувшего в реку Мойку.