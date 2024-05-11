Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто мог заказать покушение на Зеленского

Предполагаемое покушение на украинского лидера Владимира Зеленского могло быть инициировано внутри страны, при этом США могли оказаться в числе «помощников» реализации такого шага. Такое предположение на You Tube-канале Redacted сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Он (Зеленский – прим. ред.) имеет дело с серьезным внутренним противостоянием (украинскому президенту – прим. ред.)», - подчеркнул Джонсон.

Среди возможных инициаторов предполагаемого покушения экс-аналитик ЦРУ назвал неонацистские группировки и военных, которые поддерживают экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Кроме того, как отметил аналитик, назначенный ранее послом в Великобританию Залужный имел предполагаемые связи в неонацистских организациях на территории Украины.

При этом потенциальным сторонником покушения мог оказаться также мэра Киева Виталия Кличко, отметил Джонсон, поскольку тот в течение длительного времени ведет контакты с Соединенными Штатами относительно роли возможного преемника Зеленского на посту президента Украины.

До этого сообщалось, что СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и других чиновников.

По информации украинских СМИ, один из задержанных — начальник департамента управления госохраны Андрей Гук. Он был близок к Сергею Рудю, который приходился ему кумом.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».