Семерых утят спасли из ливневой канализации в Парке Горького в Москве

В московском Парке Горького сотрудники МЧС спасли утят, провалившихся в ливневую канализацию. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Выводок утят переходил тропинку в Парке Горького, птенцы провалились сквозь решетку и упали в ливневую канализацию. Утка, громко крякавшая возле птенцов, привлекла внимание отдыхающих, которые заметили попавших в беду утят и обратились в экстренные службы.

Бригада спасателей прибыла на место за 10 минут, специалисты сняли решетку ливневки и одного за другим вытащили утят из ловушки. Утиное семейство воссоединилось и продолжило прогулку.

До этого сообщалось, что из Ялтинского горнолесного заповедника неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Пара лебедей пропала из заповедника в начале мая, на поиск птиц вышли не только сотрудники парка, но и местные жители и волонтеры. Лебедей удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

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