Названо число пациентов больницы для зараженных коронавирусом в Москве

В столичном медицинском центре, куда помещают потенциально больных коронавирусом граждан, находится 254 пациента. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части больницы Игоря Тюрина.

Тюрин уточнил, что из этого числа пациентов пятеро являются положительными на коронавирус. Один зараженный находится в отделении реанимации в стабильном состоянии.

По словам врача, ежедневно в больницу поступает по 20−25 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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