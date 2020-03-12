Король и королева Норвегии помещены на карантин
Король Норвегии Харальд V и королева Соня отправлены на карантин из-за коронавируса, передает телеканал »ТВ2».
Уточняется, что у королевской четы нет симптомов, и решение было принято из предосторожности, потому что пара выезжала в последние две недели за границу.
Также изолированы несколько министров норвежского правительства.
В Норвегии уже более 600 человек заразились коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.
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