Источник сообщил об уходе на карантин прилетевшего из Франции сенатора Кожина

На самоизоляцию был переведен первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин на фоне развития пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства добавил, что Кожин недавно вернулся из командировки во Францию. Источник уточнил, что двухнедельный карантин не требовался, однако сенатор сам принял такое решение.

Также агентству рассказали, что Кожин не принимал участия в голосовании по закону о поправках в Конституцию и не присутствовал на заседании Совфеда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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