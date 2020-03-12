Доклад о связи коронавируса с бесплодием мужчин удалили в КНР

Китайские власти удалили доклад, в котором говорится о связи нового типа коронавируса COVID-19 с мужским бесплодием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам доклад ранее появился на странице руководства провинцией Хубэй.

После публикации доклада врачи рекомендовали мужчинам, которые излечились от коронавируса, если они планируют детей, пройти некоторые обследования.

Уточняется, что в поиске сайте ссылка сохранена, однако при переходе на нее появляется сообщение об ошибке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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